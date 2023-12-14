Стресс разрушает сон: ученые определили нейрон, который мешает вашему отдыху

Исследуя мышей, ученые выявили нейроны VGLUT2, которые обычно активируются во время бодрствования, но под воздействием стресса дают осечку во время сна NREM. Это вызывает разрушительные «микроарусалии», нарушающие цикл сна.

Хотя известно, что плохой сон влияет на память, иммунную функцию и эмоциональное состояние, это открытие раскрывает молекулярную причину расстройств сна, вызванных стрессом. Несмотря на то, что стресс не искоренить, таргетирование регуляции VGLUT2 открывает перспективные пути для подавления нарушений, давая надежду тем, кто страдает расстройствами сна, тревогой или посттравматическим стрессовым расстройством.

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