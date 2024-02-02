Танцы оказались эффективным способом снижения веса
HealthifyMe
При проведении нового исследования учёные сосредоточились на полезных для здоровья видах деятельности. Оказалось, что существует менее трудоёмкий вид активности, который ещё и может приносить удовольствие. Это танцы.
Эксперты провели анализ информации, взятой из семи баз данных исследований по снижению веса. Всего учитывались 654 научные работы. Команда учёных обнаружила, что танцы могут быть эффективны при похудении. Причём это касается и людей с лишним весом, и тех, кто страдает ожирением.
Танцы для многих могут быть более практичным способом снижения веса. Главным образом это связано с тем, что акцент в них делается не на тренировке мышц, а на удовольствии от движения. Практически любой вид танца при регулярных занятиях может помочь в потере веса, поддержании мышечного тонуса, улучшении баланса и координации.
Также исследователи отмечают, что чем активнее танец, тем больше пользы. Танцевать при этом могут люди абсолютно любого возраста.
Группа учёных выяснила, что люди, которые регулярно танцевали, за время исследования потеряли в среднем примерно 4 фунта (1,8 кг), из которых 3,5 фунта — это жир. Помимо этого, у участников размер талии уменьшился на дюйм (2,5 см).
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