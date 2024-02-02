Танцы оказались эффективным способом снижения веса

Танцы для многих могут быть более практичным способом снижения веса. Главным образом это связано с тем, что акцент в них делается не на тренировке мышц, а на удовольствии от движения. Практически любой вид танца при регулярных занятиях может помочь в потере веса, поддержании мышечного тонуса, улучшении баланса и координации.

Также исследователи отмечают, что чем активнее танец, тем больше пользы. Танцевать при этом могут люди абсолютно любого возраста.

Группа учёных выяснила, что люди, которые регулярно танцевали, за время исследования потеряли в среднем примерно 4 фунта (1,8 кг), из которых 3,5 фунта — это жир. Помимо этого, у участников размер талии уменьшился на дюйм (2,5 см).

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