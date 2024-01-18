Теплотехник объяснил, можно ли пить горячую воду из-под крана

Есть случаи, когда наливать в чайник для кипячения горячую водопроводную воду точно можно. Это возможно, если у вас централизированной горячей воды нет, но есть при этом: проточный газовый нагреватель, нагреватель накопительный электрический или газовый, проточный электрический нагреватель, солнечные коллекторы.

А вот если у вас горячая вода централизированная, то уже есть определённые нюансы. Прежде всего, нужно понять, что нагревание холодной воды происходит всегда через теплообменники. Эти теплообменники могут повредиться, из-за чего в горячую воду в итоге будут поступать теплоноситель или какие-то вредные вещества.