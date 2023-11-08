Фитнес и здоровье
17:15, 08 ноября 2023
1 мин.

Терапевт рассказала, как избежать развития язвы желудка

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как не допустить развития язвы желудка. Она объяснила, что риск язвы возрастает при неправильном питании и ослаблении на этом фоне иммунных сил организма.

Freepik.com

Freepik.com

Нельзя питаться нерегулярно, чередуя большие промежутки между приёмом пищи, когда человек то голодает, то переедает. Нужно отказаться от регулярного употребления полуфабрикатов и готовых обработанных продуктов.

Также питание наспех — от такого образа жизни необходимо отказаться. Тогда риск язвы снижается.

_ Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом. _

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=2075962
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.