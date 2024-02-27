Тонкий кишечник оказался способен изменять свой размер

Один из наиболее ярких примеров пластичности кишечника можно увидеть у животных, которые месяцами могут находиться без еды или в спячке. Что касается человека, то во время беременности у женщины увеличивается размер кишечника для лучшего усвоения питательных веществ и поддержания роста плода.

Учёные из Лаборатории Коломбани Андерсена на отделении клеточной и нейробиологии факультета биологии Копенгагенского университета изучили механизмы, регулирующие пластичность кишечника. Последние результаты их исследований были опубликованы в журнале Nature Communications.