Трава раньше была зеленее: в Древней Греции уровень слабоумия был гораздо ниже

Исследователи обнаружили, что древние греки и римляне редко упоминали о сильной потере памяти, даже в своих самых подробных медицинских текстах. Это говорит о том, что слабоумие не было серьезной проблемой в их обществе.

Финч считает, что низкий уровень деменции мог быть обусловлен несколькими факторами, в том числе:

Древние греки и римляне были очень активны, и это могло защитить их мозг от вредного воздействия сидячего образа жизни.

Рацион древних людей был намного здоровее, чем рацион большинства современных людей, и это могло снизить риск развития деменции.

Древние города были не такими загрязненными, как современные, и это также могло помочь защитить их мозг.

Исследователи также обнаружили, что у индейцев племени цимане, коренного населения боливийской Амазонии, крайне низкий уровень деменции, хотя у них выше риск других заболеваний, таких как малярия. Это говорит о том, что факторы образа жизни, такие как физическая активность и диета, играют более важную роль в определении риска развития деменции, чем генетика.

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