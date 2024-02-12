Тренер дал советы по ускорению роста мышц после 50 лет

Выполняйте силовые упражнения три раза в неделю. Силовые тренировки играют ключевую роль, если вы хотите нарастить и сохранить мышечную массу.

Сосредоточьтесь на тренировках с низкой нагрузкой. Тренировки с отягощениями позволяют людям за 50 наращивать мышцы без изнашивания тела. Подобные виды деятельности включают работу с гантелями, эспандерами, гирями и т. д., но выбирайте при этом вес, который вам подходит.

Отдавайте предпочтение упражнениям, которые задействуют более крупные группы мышц. Например, это отжимания, приседания, выпады.

Ешьте достаточно белка. Исследования показывают, что после тренировок в мышцах остаются микроразрывы. Для успешного их восстановления важно потреблять много белка. Для максимального роста мышц необходимо каждый день получать от 1,6 до 2,2 г белка на 1 кг веса тела.