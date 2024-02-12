Фитнес и здоровье
Опубликовано 12 февраля 2024, 04:30
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Тренер дал советы по ускорению роста мышц после 50 лет

Сидни Йоманс, директор BODY20, перечислил лучшие способы ускорить рост мышц, даже если вам уже за 50.
LT Men's Clinic

LT Men's Clinic

Выполняйте силовые упражнения три раза в неделю. Силовые тренировки играют ключевую роль, если вы хотите нарастить и сохранить мышечную массу.

Сосредоточьтесь на тренировках с низкой нагрузкой. Тренировки с отягощениями позволяют людям за 50 наращивать мышцы без изнашивания тела. Подобные виды деятельности включают работу с гантелями, эспандерами, гирями и т. д., но выбирайте при этом вес, который вам подходит.

Отдавайте предпочтение упражнениям, которые задействуют более крупные группы мышц. Например, это отжимания, приседания, выпады.

Ешьте достаточно белка. Исследования показывают, что после тренировок в мышцах остаются микроразрывы. Для успешного их восстановления важно потреблять много белка. Для максимального роста мышц необходимо каждый день получать от 1,6 до 2,2 г белка на 1 кг веса тела.

Shutterstock

Shutterstock

Дайте своему телу достаточное количество отдыха. Без этого мышцы не успеют восстановиться и не будут расти.

Не торопите процесс. Все движения должны выполняться медленно, под контролем тренера и с правильной техникой.

Выполняйте упражнения на устойчивость и баланс. Согласно исследованиям, такая тренировка снизит страх упасть, увеличит скорость ходьбы и улучшит физические функции. Также упражнения на баланс делают сильнее мышцы спины, ног, рук, корпуса, ягодиц.

Используйте технологии для оптимизации своих тренировок. Вы можете носить фитнес-трекер или подумать об использовании EMS (электромышечная стимуляция).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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