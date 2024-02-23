Тренер назвал лучшее упражнение для избавления от жира на талии

По словам эксперта, лучшее упражнение для избавления от жира на талии - трастеры. Оно задействует мышцы плеч, ягодиц, помогает визуально уменьшить талию. Кроме того, к этому упражнению можно добавлять силовую нагрузку: штангу, гири, гантели.

Известно также, что приседания улучшают состояние сердца и сосудов, ускоряют обмен веществ и увеличивают пульс.