Опубликовано 23 февраля 2024, 13:30
1 мин.
Тренер назвал лучшее упражнение для избавления от жира на талии
Весна и лето уже совсем скоро, поэтому настало время худеть. Майк Маси, сертифицированный личный тренер из Garage Gym Reviews, рассказал, какое упражнение быстрее остальных поможет избавиться от жира в области живота.
The Times
По словам эксперта, лучшее упражнение для избавления от жира на талии - трастеры. Оно задействует мышцы плеч, ягодиц, помогает визуально уменьшить талию. Кроме того, к этому упражнению можно добавлять силовую нагрузку: штангу, гири, гантели.
Известно также, что приседания улучшают состояние сердца и сосудов, ускоряют обмен веществ и увеличивают пульс.
Благодаря трастерам вы сможете также нарастить мышцы и повысить выносливость. В результате вы будете тренироваться дольше и сжигать больше калорий.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.