Тренер объяснил, какой вес нужно поднимать, чтобы избавиться от жира на животе

Тренер Джаррод Ноббе после 12 лет занимается фитнесом и спортом. Он отмечает, что выбор веса гирь при тренировках в зале зависит прежде всего от цели. Если вы хотите похудеть, то возьмите вес, который позволит вам выполнить от восьми до 12, а иногда и до 15 повторений. Так вы сможете сжечь жир.

Для поддержания прогресса меняйте упражнения каждые четыре-шесть недель. Также увеличивайте вес, количество подходов или повторений на каждой тренировке. Чтобы избежать травм, отдавайте всегда предпочтение хорошей физической форме, а не более тяжёлым весам. Начав с более лёгкого веса, вы улучшите свою форму, повысите мотивацию и укрепите желание ходить в спортзал.