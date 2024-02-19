Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 февраля 2024, 12:45
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Тренер объяснил, с какой скоростью нужно ходить по беговой дорожке, чтобы похудеть

Ронни Гарсия из Blink Fitness объяснил, какой должна быть тренировка на беговой дорожке, если ваша цель — сбросить лишние килограммы.
Diaqnoz.az

Diaqnoz.az

По словам Ронни Гарсии, тренера из Blink Fitness, темп ходьбы по беговой дорожке при похудении может варьироваться в зависимости от конкретного человека. Однако общая рекомендация состоит в том, чтобы стремиться к быстрому темпу, при котором вы также сможете поддерживать разговор с другими людьми. Если же вы не можете разговаривать во время ходьбы, значит, вы идёте слишком быстро.

Shutterstock

Shutterstock

Целевой темп при снижении веса должен составлять три-четыре мили в час (4,8-6,4 км/ч). Нужно, чтобы вы ходили в этом темпе от 30 минут до часа. Также в дальнейшем вы можете увеличить скорость и добавить бег в тренировку.

Главное - последовательность усилий при занятиях спортом. Старайтесь уделять умеренно интенсивным упражнениям хотя бы 150 минут каждую неделю.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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