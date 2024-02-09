Тренер перечислил фитнес-привычки, которые разрушат ваше тело после 50 лет

Вы не разминаетесь перед тренировкой. Даже если у вас мало времени, отказ от разминки может плохо сказаться на вашем здоровье. Он повышает вероятность растяжения мышц или возникновения травм. К тому же с возрастом у человека снижается гибкость тела и ухудшается кровообращение, говорит Ронни Гарсия из Blink Fitness.

Вы делаете слишком много высокоинтенсивных упражнений. Бёрпи, бег по твёрдым поверхностям и приседания с выпрыгиванием могут входить в вашу программу тренировок. Но будьте осторожны: они могут слишком сильно нагрузить ваши суставы. Вместо этого выбирайте виды деятельности вроде езды на велосипеде, плавания или занятий на эллиптическом тренажёре.

Вы слишком много тренируетесь. Чрезмерные тренировки без надлежащего периода отдыха могут привести к усталости, повышенному риску травм и даже к ослаблению иммунной системы.

У вас неправильная техника. Если сомневаетесь, правильно ли вы делаете какое-то упражнение, проконсультируйтесь об этом с тренером.

Вы избегаете силовых упражнений. Поднятие тяжестей — очень важная часть любой фитнес-программы, которая замедляет или обращает вспять старение. Поднимайте тяжёлые для вас веса с небольшим количеством повторений.