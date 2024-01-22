Тренер рассказал, как часто нужно выполнять силовые упражнения, чтобы похудеть

По данным Национальной академии спортивной медицины, в неделю силовым тренировкам нужно уделять минимум два дня. При этом упражнения должны задействовать основные группы мышц (один подход должен состоять из 8-12 повторений на одну группу мышц).

Также тренер Джаррод Ноббе советует выполнять силовые упражнения так часто, как позволяет график. Если основная цель - это похудение, то выполняйте кардио и дополняйте их днями с поднятием тяжестей.

Результаты даёт последовательность. Если у вас в неделю времени на тренировки не так много, то стремитесь к более длительным и интенсивным тренировкам, максимально увеличивая количество повторений и подходов.

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