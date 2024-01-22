Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 января 2024, 19:30
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Тренер рассказал, как часто нужно выполнять силовые упражнения, чтобы похудеть

Нет сомнений в том, что силовые тренировки полезны для похудения. Но как часто всё-таки нужно выполнять эти упражнения, чтобы был результат?
OR Today

OR Today

Силовые тренировки дают большое количество преимуществ, которые помогут вам приблизиться к целям по снижению веса. Благодаря регулярному выполнению силовых упражнений вы увеличите мышечную массу, улучшите сжигание калорий, обмен веществ, а также тело в целом.

Один из лучших эффектов силовых упражнений — это развитие мышц. Когда у человека становится больше мышц, его тело лучше начинает сжигать калории, повышается скорость метаболизма. Причём калории продолжают сжигаться и после тренировки — при восстановлении мышечной ткани.

Shutterstock

Shutterstock

По данным Национальной академии спортивной медицины, в неделю силовым тренировкам нужно уделять минимум два дня. При этом упражнения должны задействовать основные группы мышц (один подход должен состоять из 8-12 повторений на одну группу мышц).

Также тренер Джаррод Ноббе советует выполнять силовые упражнения так часто, как позволяет график. Если основная цель - это похудение, то выполняйте кардио и дополняйте их днями с поднятием тяжестей.

Результаты даёт последовательность. Если у вас в неделю времени на тренировки не так много, то стремитесь к более длительным и интенсивным тренировкам, максимально увеличивая количество повторений и подходов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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