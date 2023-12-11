Тренер рассказал, как избавиться от жира на животе без физических упражнений

Зачастую людям сложнее всего избавиться от жира в нижней части живота. Однако есть несколько способов, которые помогут похудеть без тренировок в зале.

Прежде всего, нужно вести дневник питания и внимательно выбирать продукты, которые вы едите. Обязательно практикуйте контроль порций и ежедневно проверяйте на фитнес-трекере, сколько калорий вам удалось сжечь.

При выборе продуктов питания сосредоточьтесь на цельной пище. Она позволит вам дольше чувствовать сытость.