Тренер рассказал, как избавиться от жира на животе без физических упражнений
Персональный тренер Майкл Файерман дал несколько советов по тому, как убрать жир на животе и в области талии. И для этого вовсе не нужно идти в зал.
iStock
Зачастую людям сложнее всего избавиться от жира в нижней части живота. Однако есть несколько способов, которые помогут похудеть без тренировок в зале.
Прежде всего, нужно вести дневник питания и внимательно выбирать продукты, которые вы едите. Обязательно практикуйте контроль порций и ежедневно проверяйте на фитнес-трекере, сколько калорий вам удалось сжечь.
При выборе продуктов питания сосредоточьтесь на цельной пище. Она позволит вам дольше чувствовать сытость.
Лучше питаться вам также поможет снижение уровня стресса и большее количество сна.
Что касается физической активности, то главный способ избавиться от жира в области талии после того, как у вас будет всё, что перечислено выше, - это упражнения по укреплению мышц (силовые тренировки). Тренируйте мыщцы минимум три раза в неделю.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.