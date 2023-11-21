Три причины, из-за которых у вас возникает вздутие живота

Вздутие живота может возникнуть по трём причинам. Это диета, отсутствие физической активности и высокий уровень стресса.

Что касается диеты, то вздутие часто связано с непереносимостью определённых продуктов. Например, пшеницы, молочных продуктов, дрожжей, яиц, фасоли, бобовых, некоторых овощей. Также причина может заключаться вообще в любой пище, которую организму тяжело переварить.

К ухудшению пищеварения могут привести и отвлечение во время еды, слишком быстрый приём пищи, приём пищи на ходу, а также поздно вечером.