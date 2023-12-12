Три причины, почему спать в пижаме может быть вредно для здоровья

Пылевые клещи. Если вы спите в пижаме, то, скорее всего, будете потеть ночью. И в такой одежде спать не только неприятно, но и негигиенично.

Сильное потоотделение во время сна. Происходит это из-за того, что ночью температура тела естественным образом повышается. И в пижаме вам точно станет жарко.

Больная кожа. Большая часть рождественских пижам сделана из толстых, ворсистых материалов. Из-за этого кожа может потеть, зудеть, что позже приведёт к сыпи, ухудшит состояние кожи в целом.

Среди других причин - неприятный запах пота на простынях и на одежде после сна, пачкание матраса пятнами пота (из-за чего он придёт в негодность намного быстрее).

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