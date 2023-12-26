Три серьёзных проблемы со здоровьем, которые большинство игнорирует
Доктор Михал Вжозек рассказал, на какие сигналы организма нужно обязательно обращать внимание. Всё потому, что они могут указывать на что-то серьёзное.
Johns Hopkins Medicine
Первое, что ни в коем случае нельзя игнорировать, по мнению доктора Михала Вжозека, — это низкое либидо. Данная проблема может быть вызвана гормональными нарушениями, гипертонией или диабетом.
Второй симптом, который часто недооценивают, — вздутие живота. Если оно возникает постоянно, то лучше проверить, всё ли в порядке со здоровьем. Этот признак может быть связан с избыточным ростом бактерий в тонкой кишке, с пищевой непереносимостью и с раком яичников.
Наконец, нельзя игнорировать постоянное ощущение холода. Возможно, у вас серьёзные проблемы с сердечно-сосудистой системой, гипотиреоз, недостаток питательных элементов, который вызывает анемию.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.