Фитнес и здоровье
03:45, 26 декабря 2023
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Три серьёзных проблемы со здоровьем, которые большинство игнорирует

Доктор Михал Вжозек рассказал, на какие сигналы организма нужно обязательно обращать внимание. Всё потому, что они могут указывать на что-то серьёзное.

Johns Hopkins Medicine

Johns Hopkins Medicine

Первое, что ни в коем случае нельзя игнорировать, по мнению доктора Михала Вжозека, — это низкое либидо. Данная проблема может быть вызвана гормональными нарушениями, гипертонией или диабетом.

Второй симптом, который часто недооценивают, — вздутие живота. Если оно возникает постоянно, то лучше проверить, всё ли в порядке со здоровьем. Этот признак может быть связан с избыточным ростом бактерий в тонкой кишке, с пищевой непереносимостью и с раком яичников.

Katrina\_S

Katrina_S

Наконец, нельзя игнорировать постоянное ощущение холода. Возможно, у вас серьёзные проблемы с сердечно-сосудистой системой, гипотиреоз, недостаток питательных элементов, который вызывает анемию.

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Автор:Егор Ларионов
Редакция
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