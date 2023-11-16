Три способа оставаться здоровым после 50 лет

Старайтесь заниматься физическими упражнениями хотя бы 2,5 часа в неделю. Это примерно 150 минут в целом. Доказано, что такая активность приносит пользу людям старше 50 лет.

При этом важно включать в программу тренировок силовые упражнения и кардио. Если продолжать как можно больше двигаться, то можно предотвратить артрит. Главное - делать столько, сколько вы можете и сколько вам комфортно.

Даже после 50 лет ещё не поздно начать вести активный и здоровый образ жизни.