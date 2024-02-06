Опубликовано 06 февраля 2024, 17:15
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У людей с депрессией оказалась более высокая температура тела
Результаты исследования, опубликованные в журнале Scientific Reports, показали, что у тех, кто страдает депрессией, температура тела обычно выше, чем у здоровых людей. К такому выводу пришли учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Dawn
В ходе нового исследования специалисты проанализировали данные более чем 20 тысяч участников из 106 стран. Длился этот эксперимент семь месяцев, а был запущен он в начале 2020 года.
Выяснилось, что с увеличением тяжести симптомов депрессии температура тела у участников повышалась. Есть вероятность, что гидромассажные ванны или сауны помогут уменьшить симптомы депрессии за счёт самоохлаждения организма. На это указывают некоторые другие научные работы.
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