У вас тоже начинает колоть в боку при беге или быстрой ходьбе? Вот почему так происходит

В покое часть нашей крови специально готовится к активации при физической нагрузке. И если человек начинает резко двигаться (бежать или быстро идти), то кровь из «резерва» перенаправляется в кровеносный поток. В первую очередь - в селезёнку и печень.

К этому изменению печень и селезёнка не могут мгновенно приспособиться. Они из-за наполнившей их крови становятся больше, начинают давить на свои капсулы, где находятся болевые рецепторы. Из-за них в мозг и подаётся сигнал о колющей боли в боку. Другими словами, при такой физической нагрузке мы как будто накачиваем кровью органы, а они надуваются и создают внутри давление.