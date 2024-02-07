Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 февраля 2024, 21:00
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Ученые поняли, как улучшить сон без использования лекарств

Для людей, страдающих проблемами с памятью, проблемы со сном являются распространенным и удручающим симптомом. Но новое исследование дает надежду, демонстрируя потенциал немедикаментозного подхода к улучшению качества сна и общего самочувствия.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Исследователи из Школы сестринского дела Пенсильванского университета под руководством Нэнси Ходжсон провели исследование с участием 209 пар людей с проблемами памяти и их сиделок.

Вместо лекарств программа была направлена на создание последовательного распорядка дня. В течение четырех недель сиделки проходили обучение по выполнению запланированных мероприятий в течение дня, включая утренние «сеансы воспоминаний», дневные упражнения и успокаивающие вечерние сенсорные занятия. Такой структурированный подход был направлен на повышение бодрости в дневное время и улучшение качества ночного сна.

По сравнению с контрольной группой, получавшей стандартное обучение гигиене сна, участники программы показали следующие результаты:

  • Общее улучшение качества жизни

  • Улучшение качества сна, особенно для людей с депрессией

  • Возможность снижения нагрузки на сиделок и расходов на здравоохранение.

Несмотря на то, что исследование показало положительный эффект, ученые предполагают, что для оптимального улучшения режима сна и бодрствования может потребоваться более длительная программа.

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Автор:Армен Зангиев
Редакция
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