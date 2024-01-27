Ученые решили использовать гены рака кожи для лечения сердец

Речь идет о мутации гена BRAF, который является частью сигнального пути MAPK, играющего роль в делении клеток. Когда BRAF мутирует, это может вызвать неконтролируемый рост клеток, что приводит к раку. В этом исследовании ученые обнаружили, что введение мутировавшего гена BRAF в ткани сердца крысы, выращенной в лаборатории, привело к размножению клеток. Однако исследователи также обнаружили, что мутировавший ген BRAF привел к тому, что сердечная ткань потеряла свою сократительную силу. Это объясняется тем, что мутация гена также активирует механизм, который разбирает сократительные механизмы в клетках сердца.

Несмотря на эту неудачу, исследователи воодушевлены своими результатами. Они считают, что, тщательно контролируя дозировку и продолжительность активации гена BRAF, они смогут предотвратить потерю сократительной силы и способствовать регенерации сердца, не вызывая дополнительных повреждений.

Теперь исследователи работают над созданием более совершенных систем доставки мутировавшего гена BRAF, чтобы он мог контролируемо доставляться в нужные клетки.

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