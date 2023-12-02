Ученые создали крошечных роботов из человеческих клеток

Размером от ширины человеческого волоса до кончика карандаша, эти Anthrobots могут самостоятельно собираться, перемещаться по поверхности и демонстрируют удивительную способность заживлять поврежденные участки в лабораторных условиях. Исследователи рассматривают этих роботов как потенциальные терапевтические инструменты, использующие собственные клетки пациентов для регенерации и заживления, не требуя подавления иммунитета.

Антроботы, полученные из клеток взрослого человека без генетической модификации, демонстрируют движение с помощью ресничек - волосовидных выступов. Примечательно, что они способны стимулировать рост нейронов, способствуя заживлению поврежденных участков. Исследователи считают, что эти антроботы, которые живут несколько недель, прежде чем естественным образом разрушатся, могут произвести революцию в медицине, предлагая уникальную платформу для регенеративной терапии.

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