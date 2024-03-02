Ученые: вдох определенных веществ может отсрочить рак

Исследование, возглавляемое профессором Анандасанкаром Рэем, посвящено влиянию летучих соединений, выделяемых микробами и пищей. В лабораторных экспериментах у плодовых мушек, подвергшихся воздействию диацетила — распространенного летучего вещества, содержащегося в пиве и йогурте, — в течение нескольких дней наблюдались изменения в экспрессии генов. Аналогичные результаты наблюдались у мышей и человеческих клеток, что подчеркивает потенциальную универсальность этого явления.

У плодовых мушек воздействие диацетила замедляло дегенерацию фоторецепторных клеток, что является отличительной чертой болезни Хантингтона. Кроме того, у мышей, подвергшихся воздействию диацетила, наблюдались изменения в экспрессии генов, связанных с раком и нейродегенерацией. Клеточные линии человека также показали изменения в экспрессии генов и снижение пролиферации раковых клеток после воздействия диацетила.

Хотя диацетил сам по себе не может быть идеальным кандидатом для терапевтического использования из-за проблем с безопасностью при высоких концентрациях, он служит доказательством концепции. Исследователи активно ищут другие летучие органические соединения с аналогичными свойствами, влияющими на гены.

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