Ученые воскресили древнюю ДНК для борьбы с «супербактериями»
В новаторском проекте по борьбе с устойчивыми к антибиотикам бактериями исследователи обращаются к ДНК вымерших родственников человека, таких как неандертальцы, и древних существ, таких как шерстистые мамонты, в поисках потенциального решения.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Под руководством пионера биоинженерии Сезара де ла Фуэнте команда использует искусственный интеллект для анализа генетических данных, обнаруживая небольшие белковые молекулы, обладающие мощными свойствами для борьбы с бактериями.
Этот подход, вдохновленный концепцией «молекулярного вымирания», может перевернуть представление об открытии лекарств, предлагая уникальный арсенал древних молекул, с которыми современные бактерии (в том числе и «супербактерии») никогда не сталкивались.
Учитывая, что около 5 миллионов ежегодных смертей связаны с устойчивостью микроорганизмов, этот научный поиск может стать ключом к новой эре.
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