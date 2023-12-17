Фитнес и здоровье
16:30, 17 декабря 2023
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Ученые воскресили древнюю ДНК для борьбы с «супербактериями»

В новаторском проекте по борьбе с устойчивыми к антибиотикам бактериями исследователи обращаются к ДНК вымерших родственников человека, таких как неандертальцы, и древних существ, таких как шерстистые мамонты, в поисках потенциального решения.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Под руководством пионера биоинженерии Сезара де ла Фуэнте команда использует искусственный интеллект для анализа генетических данных, обнаруживая небольшие белковые молекулы, обладающие мощными свойствами для борьбы с бактериями.

Этот подход, вдохновленный концепцией «молекулярного вымирания», может перевернуть представление об открытии лекарств, предлагая уникальный арсенал древних молекул, с которыми современные бактерии (в том числе и «супербактерии») никогда не сталкивались.

Учитывая, что около 5 миллионов ежегодных смертей связаны с устойчивостью микроорганизмов, этот научный поиск может стать ключом к новой эре.

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Автор:Армен Зангиев
Редакция
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