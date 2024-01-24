Ученые: здоровое питание смягчит воздействие загрязненного воздуха на здоровье

Низкие концентрации загрязнителей воздуха оказывают неблагоприятное воздействие на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Исследователи провели наблюдения за 82 участниками программы по снижению веса в Финляндии. Даже при низких концентрациях загрязнителей воздуха было выявлено ухудшение показателей кардиометаболического здоровья, таких как резистентность к инсулину и уровень липидов в крови.

Однако у людей, придерживающихся правильного питания, заметили улучшение показателей. Постоянное следование здоровому рациону ассоциировалось с нормализацией уровня холестерина в крови даже при регулярном воздействии загрязнителей воздуха. Это имеет важное значение, поскольку здоровые показатели холестерина связаны с сниженным риском сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз.