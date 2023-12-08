Учёные: безалкогольное пиво больше подвержено заражению пищевыми патогенами

В ходе нового исследования выяснилось, что в слабоалкогольном пиве количество добавленных E. coli O157:H7 и S. enterica увеличилось вдвое, когда напиток хранили при температуре 14 градусов Цельсия.

Также пиво с высоким pH (более 4,60 pH) и с низким содержанием алкоголя или вообще без него, а также с небольшим количеством углекислого газа сильнее подвержено порче.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.