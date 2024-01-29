Учёные доказали, что игра на музыкальных инструментах улучшает работу мозга у пожилых

Результаты проведённого анализа показали, что игра на музыкальном инструменте, особенно на фортепиано, связана с улучшением памяти и способности решать сложные задачи. Другими словами, с исполнительной функцией. И если человек продолжает играть и в более позднем возрасте, то это ещё больше улучшает здоровье его мозга.

Также в научной работе говорится, что с лучшей работой мозга связано пение. Хотя это может объясняться и социальными факторами участия в хоре или группе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.