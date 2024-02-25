Учёные изучили 700 растительных продуктов и выяснили, насколько они полезны для человека

Растительное мясо оказалось на удивление солёным. Содержание натрия варьировалось от 1 мг на 100 г в тофу до 2000 мг на 100 г в растительных мясных продуктах. Это значит, что всего одна миска растительного фарша даёт организму рекомендуемую дневную норму натрия. Проверка 66 мясных продуктов растительного происхождения в австралийских супермаркетах, проведённая в 2014 году, показала также, что содержание натрия в них колебалось от 316 мг в продуктах на основе бобовых до 640 мг в продуктах из тофу на 100 г. В 2019 году это число составляло до 1200 мг на 100 г.

Растительное молоко. Примерно 70% проверенного молока было обогащено кальцием, который важен для здоровья костей. Также 73% обогащённого молока содержало рекомендуемую суточную норму кальция, то есть не менее 100 мг на 100 мл. Содержание насыщенных жиров в кокосовом молоке было в среднем в шесть раз выше, чем в миндальном, овсяном или соевом.

Растительные альтернативы йогурту и сыру. Кальций содержался только в трети растительных йогуртов, и только 20% вариантов в супермаркетах соответствовали норме в 100 мг кальция на 100 г. Большинство сыров растительного происхождения (92%) не были обогащены кальцием. Количество натрия в них составляло от 390 до 1400 мг на 100 г, а насыщенных жиров — от 0 до 28 г на 100 г.

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