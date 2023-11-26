Учёные наконец узнали, что вызывает у нас зуд

Ко всем этим выводам учёные пришли в ходе экспериментов на мышах и клетках человека. Сначала они подвергали кожу мышей воздействию S. aureus, из-за чего у животных возникал всё более сильный зуд. Далее исследователи выделили единственный фермент, который, как они знали, этот микроб S. aureus выделяет при контакте с кожей. Они протестировали этот фермент на мышах и измерили его уровни фермента в коже разных людей. Оказалось, что он и является виновником зуда. Кроме того, у людей с дерматитом уровень этого фермента под названием Proteaste V8, который активирует белок PAR1 в нервах, выше, чем у людей со здоровой кожей.

Это открытие объясняет, почему почему люди с экземой и атопическим дерматитом так сильно чешутся.

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