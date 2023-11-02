Учёные нашли способ заставить людей покупать меньше мяса

Все участники (всего их было 1001) были разделены на четыре группы в рамках эксперимента. Им всем показывали фотографии горячих блюд, которые люди могли купить в столовой. На этих снимках также были этикетки с предупреждениями о вреде для здоровья, о вреде для климата, о возникновении пандемии. Некоторые картинки были вообще без этикеток.

Кроме того, уже известно, что употребление большого количества мяса, особенно красного и обработанного, вредит здоровью, способствует увеличению смертности из-за изменения климата, загрязнения окружающей среды.