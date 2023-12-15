Учёные назвали восемь причин, почему вы должны готовить еду самостоятельно
Когда мы задумываемся о самостоятельном приготовлении еды, мы с большей вероятностью купим в продуктовом магазине действительно питательные продукты. Также в некоторых случаях блюда в ресторанах и кафе могут оказаться для здоровья хуже домашних.
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Улучшение качества диеты и увеличение её разнообразия. В ходе одного исследования выяснилось, что те, кто планирует своё питание, с большей вероятностью следуют рекомендациям по питанию и употребляют более разнообразную пищу. Кроме того, увеличение времени, которое вы тратите на приготовление пищи (более 1 часа в день), связано с увеличением потребления фруктов, овощей, салатов. Благодаря этому вы будете себя чувствовать сытым и при этом не переедать.
Потеря веса и профилактика ожирения. В блюдах на вынос почти всегда больше калорий, общего жира, насыщенных жиров и натрия, чем в тех, кто приготовлены дома. Известно, что планирование питания связано с меньшим риском развития ожирения у женщин и мужчин. Также если вы хотите похудеть, то это будет проще сделать, если вы готовите самостоятельно, поскольку в этом случае вы будете знать, сколько калорий какое блюдо содержит.
Экономия денег. Учёные обнаружили, что если в день человек тратит менее 1 часа на приготовление еды дома, то это связано со значительном большим количеством денег за еду на вынос.
Экономия времени. Напряжённый график - одна из основных причин, по которой люди выбирают еду на вынос. Но приготовление пищи сэкономит ещё больше времени, если для готовки вы будете выделять один день в неделю. В результате вам останется потом всё это только разогреть и съесть.
Более долгая жизнь. Научно доказано, что употребление большего количества блюд, приготовленных вне дома, связано с повышенным риском смерти по любой причине.
Сокращение пищевых отходов. Некоторые фрукты и овощи приходится выбрасывать, если вовремя не приготовить из них ничего. Заранее продуманный план избавит от этих проблем.
Избавление от импульсивного выбора еды. Одно исследование показало, что люди, которые планировали своё питание, в целом придерживались более здоровой диеты по сравнению с теми, кто покупал и готовил еду импульсивно или почти без планирования.
Улучшение эмоционального здоровья. В ходе одного исследования выяснилось, что когда вам не нужно думать, что поесть, то у вас снижается тревожность, кровяное давление, уменьшается чувство гнева сильнее, чем когда необходимо сделать выбор.
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