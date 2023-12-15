Учёные назвали восемь причин, почему вы должны готовить еду самостоятельно

Улучшение качества диеты и увеличение её разнообразия. В ходе одного исследования выяснилось, что те, кто планирует своё питание, с большей вероятностью следуют рекомендациям по питанию и употребляют более разнообразную пищу. Кроме того, увеличение времени, которое вы тратите на приготовление пищи (более 1 часа в день), связано с увеличением потребления фруктов, овощей, салатов. Благодаря этому вы будете себя чувствовать сытым и при этом не переедать.

Потеря веса и профилактика ожирения. В блюдах на вынос почти всегда больше калорий, общего жира, насыщенных жиров и натрия, чем в тех, кто приготовлены дома. Известно, что планирование питания связано с меньшим риском развития ожирения у женщин и мужчин. Также если вы хотите похудеть, то это будет проще сделать, если вы готовите самостоятельно, поскольку в этом случае вы будете знать, сколько калорий какое блюдо содержит.

Экономия денег. Учёные обнаружили, что если в день человек тратит менее 1 часа на приготовление еды дома, то это связано со значительном большим количеством денег за еду на вынос.

Экономия времени. Напряжённый график - одна из основных причин, по которой люди выбирают еду на вынос. Но приготовление пищи сэкономит ещё больше времени, если для готовки вы будете выделять один день в неделю. В результате вам останется потом всё это только разогреть и съесть.