Учёные обнаружили, что даже лёгкая форма ковида повышает вероятность развития бессонницы
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Опрос более 1 тысячи человек, выздоровевших от ковида, который не требовал госпитализации, показал следующее. Многие из них после болезни в течение полугода столкнулись с бессонницей. Помимо этого, команда учёных отметила, что те, у кого была тревога или депрессия, более чем в 3 раза чаще страдали бессонницей. Также почти 12% участников, у которых ранее были рак, диабет, болезни сердца, имели статистически более высокий уровень бессонницы.
50% опрошенных также заявили, что после заражения ковидом они стали чаще просыпаться ночью, а 1/3 людей признались, что им труднее заснуть, они хуже и меньше спят.
Для анализа, проведённого в рамках исследования, были взяты 1056 взрослых (средний возраст - 33 года, чуть более 2/3 составляли женщины). Они в период с июня по сентябрь 2022 года заполнили опросник, в котором их спрашивали, насколько хорошо они спали, как долго спали и насколько легко им было заснуть в последние две недели по сравнению с периодом до заражения COVID-19.
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