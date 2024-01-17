Учёные обнаружили, что музыка действительно улучшает настроение. Но есть нюансы

Учёные обнаружили, что музыка, имеющая быстрый темп и написанная в мажорной тональности (например, «Rock and Roll» группы Led Zeppelin), вызывает у людей ощущение счастья. При этом медленная музыка в минорной тональности типа кавера Джонни Кэша на «Hurt» вызывает грусть. Однако, каким бы это нелогичным ни казалось, грусть может способствовать возникновению положительных эмоций.

В одной научной работе 2013 года говорится, что прослушивание грустной музыки в плохом настроении даёт чувство эмоционального разделения, сродни взаимодействию с сопереживающим другом. Другие исследования, проведённые в 2018 году, подтверждают эту особенность. Объясняется это теорией катарсиса философа Аристота. Согласно этой идее, мы переживаем чувство печали через прослушивание музыки, чтобы в реальной жизни избавиться от этого ощущения и этих эмоций.