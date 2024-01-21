Учёные обнаружили, что сидячая работа сокращает жизнь

Сидение может способствовать ослаблению ног и туловища, а также увеличению притока крови к конечностям, вялотекущему воспалению. Со временем, по словам исследователей, это может привести к снижению эффективности инсулина, диабету, ожирению, метаболическому синдрому и ухудшению работы почек.

Участвовали в недавнем исследовании почти 482 тысяч тайванцев, средний возраст которых — 39 лет.

Оказалось, что вероятность преждевременной смерти из-за сидячей работы повышалась с возрастом и была более выраженной у женщин: 21% против 13% у мужчин.

Кроме того, те, кто в течение рабочего дня в основном сидит, имеют риск умереть от болезней сердца на 34% выше, чем те, кто не сидит.

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