Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 февраля 2024, 16:30
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Учёные обнаружили, что сплетни могут принести пользу людям

У сплетников всегда плохая репутация. Однако специалисты из Университета Мэриленда и Стэнфордского университета говорят, что различные слухи могут быть даже полезны для общества.
Keira Burton from Pexels

Keira Burton from Pexels

Исследователи говорят, что сплетни, то есть обмен личной информацией об отсутствующих третьих лицах, могут принести некую социальную выгоду. В частности, они хороши для распространения информации о репутации людей. В результате человеку будет легче понять, с кем стоит иметь дело, а с кем нет.

Makati Medical Center

Makati Medical Center

В ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, учёные при помощи компьютерного моделирования попытались ответить на вопрос «Как сплетни превратились в популярное времяпрепровождение?»

Оказалось, что люди с большей вероятностью готовы сотрудничать в присутствии известного сплетника. Всё потому, что они хотят защитить свою репутацию и не стать жертвой слухов.

В целом сплетни, по словам экспертов, распространяются из-за особенностей обмена информацией. Те, кому рассказывают сплетни, начинают себя вести так, чтобы в дальнейшем не стать объектом насмешек. Это удерживает их от эгоистичного поведения.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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