Учёные обнаружили, что сплетни могут принести пользу людям
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Исследователи говорят, что сплетни, то есть обмен личной информацией об отсутствующих третьих лицах, могут принести некую социальную выгоду. В частности, они хороши для распространения информации о репутации людей. В результате человеку будет легче понять, с кем стоит иметь дело, а с кем нет.
В ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, учёные при помощи компьютерного моделирования попытались ответить на вопрос «Как сплетни превратились в популярное времяпрепровождение?»
Оказалось, что люди с большей вероятностью готовы сотрудничать в присутствии известного сплетника. Всё потому, что они хотят защитить свою репутацию и не стать жертвой слухов.
В целом сплетни, по словам экспертов, распространяются из-за особенностей обмена информацией. Те, кому рассказывают сплетни, начинают себя вести так, чтобы в дальнейшем не стать объектом насмешек. Это удерживает их от эгоистичного поведения.