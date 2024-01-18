Учёные обнаружили, что стресс в детстве повышает риск развития болезней сердца, ожирения, диабета во взрослом возрасте
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Кардиометаболические факторы риска часто возникают вместе и являются важной причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. К этим факторам, по словам учёных, относятся ожирение, диабет 2 типа или предиабет, высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление.
В последние несколько десятилетий исследователи обнаружили, что стресс — это тоже фактор риска развития кардиометаболических заболеваний.
Команда учёных в рамках нового исследования проанализировала медицинскую информацию из исследования здоровья детей Южной Калифорнии. В исследование участники были включены в детстве, а затем продолжали в нём участвовать в подростковом возрасте (средний возраст — 13 лет) и в молодости (средний возраст — 24 года).
По итогам исследования стало ясно, что постоянный стресс в период от подросткового возраста до взрослой жизни был связан с повышенным риском возникновения кардиометаболических заболеваний в молодом возрасте. У этих людей также с большей вероятностью во взрослом возрасте было худшее здоровье сосудов, более высокий уровень общего жира в организме, больше жира вокруг живота и более высокий риск ожирения по сравнению с теми, кто подвергался меньшему стрессу.
Также в целом более высокий уровень воспринимаемого стресса был связан с более высоким риском развития кардиометаболических болезней. К примеру, у взрослых, которые находятся в сильном стрессе, как правило, хуже состояние сосудов, выше систолическое и диастолическое артериальное давление.
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