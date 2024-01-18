Учёные обнаружили, что стресс в детстве повышает риск развития болезней сердца, ожирения, диабета во взрослом возрасте

Кардиометаболические факторы риска часто возникают вместе и являются важной причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. К этим факторам, по словам учёных, относятся ожирение, диабет 2 типа или предиабет, высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление.

В последние несколько десятилетий исследователи обнаружили, что стресс — это тоже фактор риска развития кардиометаболических заболеваний.

Команда учёных в рамках нового исследования проанализировала медицинскую информацию из исследования здоровья детей Южной Калифорнии. В исследование участники были включены в детстве, а затем продолжали в нём участвовать в подростковом возрасте (средний возраст — 13 лет) и в молодости (средний возраст — 24 года).