Учёные обнаружили, что студенты университетов действительно стали глупее, чем раньше

Команда учёных из университетов Маун-Ройяла, Британской Колумбии и Западного (Канада) решили узнать, каков уровень IQ у современных студентов. Для этого они проанализировали данные средних показателей IQ учащихся, которых тестировали при помощи шкалы интеллекта Векслера с 1939 по 2022 год.

Выяснилось, что в среднем IQ бакалавров сейчас равняется 102 баллам. При этом он ежегодно потом снижается примерно на 0,2 балла.