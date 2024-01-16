Фитнес и здоровье
16:30, 16 января 2024
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Учёные обнаружили, что студенты университетов действительно стали глупее, чем раньше

Научные данные указывают на то, что средний IQ студентов университетов равняется 115−130 баллам. И это, как считается, выше среднего. Но эта информация уже устарела, поскольку собрана она была в 1940—1950-х годах.
Getty images

Getty images

Команда учёных из университетов Маун-Ройяла, Британской Колумбии и Западного (Канада) решили узнать, каков уровень IQ у современных студентов. Для этого они проанализировали данные средних показателей IQ учащихся, которых тестировали при помощи шкалы интеллекта Векслера с 1939 по 2022 год.

Выяснилось, что в среднем IQ бакалавров сейчас равняется 102 баллам. При этом он ежегодно потом снижается примерно на 0,2 балла.

IBX Insights

IBX Insights

Вот как сами эксперты объяснили эти результаты. В 1930-х годах в университеты поступали очень немногие (всего несколько процентов от всего населения), а сегодня высшее образование доступно почти всем. Кроме того, увеличилось количество учебных заведений.

Именно поэтому, как считают учёные, необходимо обязательно скорректировать учебные планы, академические стандарты студентов вузов.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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ferra.expert, 2024 г. 18+

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