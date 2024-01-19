Учёные обнаружили, что танцоры – лучшие работники. И вот почему
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Хорошо известно, что физическая активность имеет множество преимуществ для здоровья: от снижения риска возникновения диабета до профилактики развития ишемической болезни сердца и деменции. Кроме того, исследования показывают, что танец может помочь работникам и всей компании в целом добиться успеха.
Нейробиологи обнаружили, что танец имеет дополнительные преимущества по сравнению с другими формами физических упражнений. Когнитивный психолог и танцор Питер Ловатт отметил, что танцев представляет собой когнитивную деятельность, которая задействует мозг при помощи изучения танцевальных программ, обработки музыки и размышлений о ритме и координации.
Учёные склонны связывать развитые когнитивные навыки с более высокой заработной платой и производительностью. Поскольку танец улучшает когнитивные способности, то он, вероятно, поможет и лучше работать.
Опрос людей из Италии, Великобритании и Бразилии, которые танцуют или же активно тренируются, но не танцуют, показал следующее. Презентеизм (когда сотрудник на рабочем месте проводит больше времени, чем надо) среди танцоров был ниже, чем среди нетанцующих. Также оказалось, что любители танцев были более продуктивными, поскольку реже прогуливали работу.
Несколько исследований также выявили положительную связь между благополучием человека и производительностью на рабочем месте, а также между танцем и благополучием. Танцоры вообще по сравнению с нетанцорами отличались более высоким уровнем благополучия, а это благополучие приводит к более высокой продуктивности.
Разница в производительности сильнее всего проявлялась у тех, чья работа связана с небольшим количеством когнитивных задач (ниже среднего) и большим количеством рутины (выше среднего). Это упаковка, доставка посылок или обработка платежей. Также повышение продуктивности заметнее всего было у танцоров в деятельности, требующей командной работы.
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