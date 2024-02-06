Опубликовано 06 февраля 2024, 03:45
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Учёные обнаружили, что у каждого пятого человека, перенёсшего инсульт, развивается деменция
При инсульте приток крови к мозгу прерывается, из-за чего клетки умирают либо повреждаются. Во многих случаях это может вызвать деменцию.
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Учёные подсчитали, что более 50% людей, перенёсших инсульт, имеют проблемы с памятью и мышлением в течение последующего года, а у каждого третьего из них деменция будет диагностирована в течение пяти лет.
Исследование, в котором участвовали около 180 тысяч человек, перенёсших инсульт, показало, что риск возникновения деменции был на 80% выше после инсульта.
Выяснилось, что выше всего риск развития деменции у тех, кто перенёс инсульт, был в первый год. В этот период шансы столкнуться со старческим слабоумием вырастают почти в три раза. Однако со временем этот риск постепенно снижается: через пять лет у человека уже только в 1,5 раза больше шансов на диагностирование деменции.