Учёные обнаружили, что упражнения с низкой нагрузкой полезнее для здоровья, чем кардио

Исследователи в течение одного года наблюдали за 342 взрослыми с предгипертонией. Участники этого эксперимента были разделены на две группы. Первая группа практиковала аэробные физические нагрузки, такие как подъём по лестнице, бег трусцой, езда на велосипеде и быстрая ходьба, вторая группа занималась тай-чи. Каждая из групп также тренировалась четыре раза в неделю, каждое занятие при этом длилось 1 час.

Спустя год в группе тай-чи наблюдалось более существенное снижение артериального давления по сравнению с группой, которая выполняла аэробные упражнения. Помимо этого, около 22% людей, практиковавших тай-чи, уже практически не страдали от предгипертонии, а диапазон их кровяного давления вернулся к норме. Среди группы, где выполняли аэробные упражнения, таких участников было 16%. С повышением артериального давления столкнулись в группе тай-чи меньше людей, чем в группе аэробных упражнений.

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