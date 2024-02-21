Учёные обнаружили, что женщины, которые состоят в длительных отношениях, сильнее реагируют на стресс

Учёные проанализировали данные 2338 гетеросексуальных пожилых пар. Эта информация была собрана в рамках исследования Health and Retirement Study в период с 2006 по 2012 год. В частности, специалисты исследовали аллостатическую нагрузку (негативные последствия стресса) людей в этих парах в течение четырёх лет. Рассчитывалась аллостатическая нагрузка на основе показателей нескольких систем организма: иммунной (С-реактивный белок), метаболической (холестерин ЛПВП, общий холестерин и гликированный гемоглобин), почечной (цистатин С), сердечно-сосудистой (систолическое и диастолическое артериальное давление, частота сердечных сокращений) систем, а также антропометрических показателей (индекс массы тела и окружность талии).

Изначально аллостатические нагрузки партнёров были похожи. То есть пары были физиологически синхронизированы. При этом спустя четыре года эффект синхронизации был сильнее выражен у женщин. Это говорит о том, что на благополучие женщины в большей степени влияет благополучие её мужчины. Также исследование показало, что большее увеличение аллостатической нагрузки у женщин не было связано со снижением качества отношений.

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