Учёные обнаружили тяжёлые металлы в шоколадных продуктах
Результаты нового исследования Consumer Reports показали, что потенциально вредные для здоровья уровни тяжёлых металлов могут содержаться в широком спектре сладостей. Это и какао-порошки, и шоколадные смеси для пирожных, и стружки из шоколада.
Everyday Health
Исследователи в рамках научной работы измерили уровни свинца и кадмия в 48 продуктах. В том числе в какао-порошке, шоколадной крошке, плитках молочного шоколада, смесях для брауни и тортов, горячем шоколаде. Эти продукты производились брендами Hershey's, Nestlé, Ghirardelli, Droste и Navitas, продавались в Costco, Trader Joe's, Target, Walmart и Whole Foods.
Как и ожидалось, новое исследование показало, что продукты из тёмного шоколада обычно содержат больше тяжёлых металлов, чем молочный шоколад. Однако свинец и кадмий были обнаружены в каждом из протестированных продуктов. При этом в 16 из 48 продуктов уровень хотя бы одного тяжёлого металла превышал норму.
Почему же кадмий и свинец считаются вредными для здоровья и как они попадают в шоколад? Кадмий встречается в природе в земной коре. Он может попасть в организм человека через пищу или через загрязнённый воздух. При проглатывании он может вызвать рвоту и диарею, а при вдыхании - повреждение почек, рак (некоторые виды), ослабление костей.
Свинец тоже естественным образом содержится в земной коре. Подвергнуться воздействию этого минерала можно через воздух, употребление заражённых напитков или пищи, проглатывание пыли или грязи со свинцом. У маленьких детей при воздействии свинца могут возникнуть проблемы с когнитивными функциями.
Кадмий присутствует также в почве, где растут какао-бобы. Поэтому он попадает в само растение по мере его роста. Что касается свинца, то, вероятнее всего, он попадает на зёрна растения вместе с пылью.