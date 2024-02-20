Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 февраля 2024, 08:15
1 мин.

Учёные объяснили, как бактерии в кишечнике влияют на настроение человека

Всё больше внимания в современном мире уделяется пробиотикам. То есть бактериям, которые можно получать из ферментированных продуктов, йогурта или даже таблеток. Известно, что они уменьшают проявление желудочно-кишечных расстройств, инфекций мочевыводящих путей, экземы. Но способны ли они повлиять на настроение?
Women's Health

Women's Health

Недавно учёные обнаружили, что, вероятнее всего, бактерии в кишечнике могут даже улучшать настроение человека. В частности, так работают определённые штаммы Lactobacillus.

Проблема состоит в том, что настроение у человека становится лучше только при правильном сочетании бактерий в правильных условиях. К примеру, пробиотик может уменьшить стресс у человека, который переживает из-за экзамена, но может оказаться бесполезным при посттравматическом стрессовом расстройстве.

Healthline

Healthline

Эксперименты на мышах показали, как состав бактерий в кишечнике влияет на настроение животных. После анализа фекалий грызунов, которые подвергались стрессу, и нормальных мышей учёные заметили, что количество бактерий Lactobacillus у тех, кто был в стрессе, значительно сократилось. При этом Lactobacillus имеет более 170 различных видов и ещё больше штаммов.

На данный момент известно, что мыши со штаммами бактерий Lactobacillus intestinalis ASF360 и Lactobacillus murinus ASF361 более устойчивы к стрессу и меньше испытывают страх.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.