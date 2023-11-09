Учёные объяснили, как мозг хранит и извлекает слова из памяти

Ментальный словарь каждого человека - уникален. Он формируется на основе его жизненного опыта. В частности, на это влияет образование, профессия, культура и пр. Также в целом размер мысленных словарей людей может быть разным: это зависит от их возраста.

Большинство учёных сходятся во мнении, что ментальный словарь вовсе не похож на книгу, где все слова расположены по алфавиту. Специалисты утверждают, что за знание слов и их обработку отвечают сразу целые сети нейронов. И вот доказательство. Если вы услышите слово «собака», то ваш мозг сможет сразу вспомнить множество аспектов, связанных с этим словом. Это может даже происходить неосознанно. Вы можете подумать о конкретной собаке, о том, как она лает, о том, что она чувствует, когда вы её гладите. И все характеристики, связанные с этим словом, обрабатываются в разных частях мозга.