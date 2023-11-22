Учёные объяснили, каким должен быть здоровый иммунитет у человека
В социальных сетях можно увидеть рекламу различных средств по укреплению иммунитета. Однако далеко не всегда они научно обоснованы. Более того, здоровую иммунную систему вообще не нужно укреплять: лучше всего она работает при сбалансированной иммунной реакции.
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Известно, что слишком сильная иммунная реакция может привести к развитию аллергии, аутоиммунных расстройств или хронического воспаления, слишком слабая - к заболеванию или инфекции. Об этом говорят учёные-иммунологи.
В целом иммунная система человека нуждается в балансе для правильной работы. Когда же этот баланс нарушается, то сама эта система может вызвать болезнь.
Иммунная система представляет собой сложную сеть органов и клеток, которые работают вместе, чтобы защитить организм от заболеваний. В- и Т-клетками играют важную роль в уничтожении инфекции. И эти клетки проходят некую «подготовку». Любая В- или Т-клетка, которая начинает действовать против самой себя, погибает во время «тренировки».
Вероятно, вы уже видели рекламу пищевых добавок, которые обещают «повысить иммунную функцию». Но лучше всего иммунная система работает при идеальном балансе. Поэтому принимать такие добавки имеет смысл разве что при дефиците жизненно важных питательных веществ.
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