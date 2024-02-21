Учёные объяснили, почему мужчины превосходят женщин в интеллектуальных видах спорта
Francesca Canali from the World Bridge Federation, CC BY-SA
Современные исследования, несмотря на наличие стереотипов о мужском мозге как о более приспособленном к математике и логике, показывают, что на самом деле «мужского» и «женского» мозга не существует. У большинства людей мозга — это мозаика, состоящая и того, что мы считаем женскими и мужскими чертами. Причём чем сильнее всё это смешано, тем лучше наше психическое здоровье.
Также мозг способен изменяться в зависимости от окружения человека. К примеру, если нас постоянно призывают делать какие-то вещи или отговаривают от этого, то это влияет на структуру мозга.
Исследования показали, что когда людям напоминают о негативных гендерных стереотипах (к примеру, о том, что женщины хуже разбираются в математике или что мужчины хуже справляются с различными эмоциями), то они хуже справляются с задачами, оценивающими эти способности. Мужчины также имеют более высокий уровень общей уверенности, чем женщины, что может быть преимуществом в интеллектуальном спорте.
В ходе одного интервью, взятого у 52 ведущих игроков в бридж (20 женщин и 32 мужчин) из Европы и США, выяснилось, что некоторые из них считали, что женский мозг больше приспособлен к эмоциям, заботе и многозадачности, а не к умственной стойкости и соревновательности.
Сами игроки в бридж тоже могут непреднамеренно проявлять сексизм. К примеру, в соревновательной среде в бридж «игра как мужчина» даёт женщинам наивысший статус.
Одно исследование предполагает, что доминирование мужчин в элитном интеллектуальном спорте в конечном итоге можно объяснить историческими и структурными возможностями, которые отдают предпочтение мужчинам, а не различиями в мозге. Так, женщины могут быть ограничены такими факторами, как уход за детьми и другие обязанности, что даёт меньше времени на тренировки, игры, концентрацию.
Исследования, связанные с шахматами, также показали, что плохие результаты шахматисток во многом могут быть связаны с гендерными стереотипами и социализацией.
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