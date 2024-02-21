Учёные объяснили, почему мужчины превосходят женщин в интеллектуальных видах спорта

Современные исследования, несмотря на наличие стереотипов о мужском мозге как о более приспособленном к математике и логике, показывают, что на самом деле «мужского» и «женского» мозга не существует. У большинства людей мозга — это мозаика, состоящая и того, что мы считаем женскими и мужскими чертами. Причём чем сильнее всё это смешано, тем лучше наше психическое здоровье.

Также мозг способен изменяться в зависимости от окружения человека. К примеру, если нас постоянно призывают делать какие-то вещи или отговаривают от этого, то это влияет на структуру мозга.

Исследования показали, что когда людям напоминают о негативных гендерных стереотипах (к примеру, о том, что женщины хуже разбираются в математике или что мужчины хуже справляются с различными эмоциями), то они хуже справляются с задачами, оценивающими эти способности. Мужчины также имеют более высокий уровень общей уверенности, чем женщины, что может быть преимуществом в интеллектуальном спорте.