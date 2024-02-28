Учёные объяснили, почему мы перекусываем и как это лучше делать

Существует большое количество причин, по которым мы можем перекусывать. Исследования показывают, что это может быть голод, социальная/пищевая культура, отвлечённое питание, скука, снисходительность к еде, отсутствие продовольственной безопасности пищи.

Ценность закуски сводится не только к самой еде. Важно также понимать, чем вы перекусываете, почему, как часто и как закуски вписываются в ваш план питания.