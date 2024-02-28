Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 февраля 2024, 14:15
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Учёные объяснили, почему мы перекусываем и как это лучше делать

По данным Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Ч. Чана, наиболее распространённые перекусы в американских семьях — это фрукты, печенье, чипсы, мороженое, конфеты, попкорн, безалкогольные напитки, крекеры, пирожные, молоко, орехи и семена, чай и йогурт. При этом не все эти продукты полезны для организма человека.
CC0 Public Domain

CC0 Public Domain

Существует большое количество причин, по которым мы можем перекусывать. Исследования показывают, что это может быть голод, социальная/пищевая культура, отвлечённое питание, скука, снисходительность к еде, отсутствие продовольственной безопасности пищи.

Ценность закуски сводится не только к самой еде. Важно также понимать, чем вы перекусываете, почему, как часто и как закуски вписываются в ваш план питания.

Boston Heart

Boston Heart

Согласно диетическим рекомендациям для американцев, лучше всего есть в качестве перекуса продукты, богатые питательными веществами. В том числе сырые овощи, свежие фрукты, орехи и простой йогурт.

Научно доказано, что перекусы цельными продуктами, содержащими белок, клетчатку и цельнозерновые (например, орехи, йогурт, попкорн), повышают чувство удовлетворения после еды.

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Автор:Егор Ларионов
Редакция
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