Учёные объяснили, почему мы перекусываем и как это лучше делать
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Существует большое количество причин, по которым мы можем перекусывать. Исследования показывают, что это может быть голод, социальная/пищевая культура, отвлечённое питание, скука, снисходительность к еде, отсутствие продовольственной безопасности пищи.
Ценность закуски сводится не только к самой еде. Важно также понимать, чем вы перекусываете, почему, как часто и как закуски вписываются в ваш план питания.
Согласно диетическим рекомендациям для американцев, лучше всего есть в качестве перекуса продукты, богатые питательными веществами. В том числе сырые овощи, свежие фрукты, орехи и простой йогурт.
Научно доказано, что перекусы цельными продуктами, содержащими белок, клетчатку и цельнозерновые (например, орехи, йогурт, попкорн), повышают чувство удовлетворения после еды.
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