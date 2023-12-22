Учёные объяснили, почему нам хочется съесть десерт даже после сытного обеда

Если бы наши предки питались только для удовлетворения своих метаболических потребностей, то они бы не прожили долго. В этом случае в игру вступает гедонистическая часть мозга. Она связана с ощущением вознаграждения, которое мы получаем от еды, и заставляет нас есть больше, чем нам на самом деле нужно.

В результате наш мозг начинает жаждать высококалорийной еды. Ведь только благодаря ей удастся заполнить все укромные уголки желудка.