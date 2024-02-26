Учёные объяснили, почему забота о себе не помогает при выгорании

Кристина Маслач — почётный профессор Калифорнийского университета в Беркли, работающая в Interdisciplinary Center for Healthy Workplaces. Именно в честь неё назван один из основных инструментов измерения выгорания: опросник выгорания Маслаха, или MBI. Произошло это в 1970-х годах.

Энтони Монтгомери — профессор профессиональной и организационной психологии в Университете Нортумбрии в Англии. Он изучает проблему выгорания в течение последних 20 лет.

Итак, каковы же признаки выгорания? Во-первых, вы чувствуете себя разбитым и утомлённым. Во-вторых, вы становитесь очень циничными и отстраняетесь от работы. Наконец, вы ощущаете собственную неэффективность.