Фитнес и здоровье
00:45, 18 января 2024
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Учёные предупредили о необратимой потере слуха у любителей видеоигр

Научный обзор, опубликованный в BMJ Public Health, показал, что любители видеоигр во всём мире рискуют потерять слух и/или начать слышать постоянный звон в ушах. Причём эти последствия для здоровья необратимы.
Unsplash

Unsplash

Имеющиеся научные данные показывают, что уровни звука, зафиксированные в исследованиях с участием более 50 тысяч человек, часто приближаются к допустимым безопасным пределам либо превышают их. К тому же геймеры нередко играют с высокой громкостью по несколько часов подряд.

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В новый научный обзор были включены 14 рецензируемых исследований из девяти стран. Приняли участие в этих исследованиях 53 833 человека.

Зарегистрированные уровни звука варьировались от 43,2 дБ до 80–89 дБ. Продолжительность воздействия варьировалась от ежедневного до одного раза в месяц, в течение минимум одного часа. В среднем участники играли три часа в неделю.

В одном исследовании говорилось, что во время игры импульсные звуки (то есть всплески длительностью менее одной секунды) достигали 119 дБ. Допустимые пределы воздействия этих звуков составляют около 100 дБ для детей и 130–140 дБ для взрослых.

Результаты двух исследований показали, что посещение школьниками игровых центров связано с повышенным риском тяжелого шума в ушах и потери слуха на высокочастотные звуки в обоих ушах. Другое масштабное обсервационное исследование показало, что видеоигры связаны с увеличением вероятности серьёзной потери слуха, о которой говорят сами участники.

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Автор:Егор Ларионов
Редакция
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